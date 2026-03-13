 Aller au contenu principal
USA : croissance du PIB révisée en nette baisse pour le 4e trimestre
information fournie par Zonebourse 13/03/2026 à 14:03

Selon le Département du Commerce, le produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis n'a augmenté que de 0,7% en rythme annualisé au 4e trimestre 2025, alors que les économistes attendaient globalement une confirmation de l'estimation précédente, qui était de 1,4%.

La croissance de l'économie américaine a donc connu, en fin d'année dernière, un ralentissement nettement plus fort qu'estimé en première lecture, par rapport à un rythme de 4,4% enregistré au 3e trimestre.

Cette révision reflète des estimations abaissées des exportations, des dépenses de consommation, des dépenses publiques et de l'investissement, alors que les importations ont diminué moins que prévu auparavant.

