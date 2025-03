USA: croissance des services au plus bas depuis la fin 2023 information fournie par Cercle Finance • 05/03/2025 à 16:09









(CercleFinance.com) - La croissance de l'activité dans le secteur des services a évolué en février à son rythme le plus lent depuis novembre 2023, selon les résultats de l'enquête PMI de S&P Global publiés mercredi.



L'indice s'est établi à 51 le mois dernier, un chiffre qui reste supérieur au seuil de 50 qui distingue croissance et contraction de l'activité.



S&P Global fait néanmoins remarquer que la croissance du secteur a sensiblement ralenti cette année en comparaison des chiffres robustes enregistrés lors de la seconde moitié de 2024.



Selon Chris Williamson, l'économiste en chef de S&P Global Market Intelligence, ces chiffres dressent un 'tableau particulièrement préoccupant des conditions d'activité dans le secteur tertiaire par rapport aux données brillantes de la fin de l'année dernière'.





