CAC 40
7 768,38
+0,25%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

USA-Contraction inattendue des prix à la production en août
information fournie par Reuters 10/09/2025 à 14:46

(Actualisé avec réaction des marchés financiers)

Les prix à la production (PPI) aux Etats-Unis se sont contractés contre toute attente en août, montrent les statistiques publiées mercredi par le département du Travail.

L'indice PPI a reflué de 0,1% le mois dernier après une augmentation de 0,7% (révisée de +0,9%) en juillet. Les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur une hausse de 0,3%.

Sur une base annuelle, la croissance des prix à la production est ressortie à +2,6% en août, après une hausse de 3,1% (révisée de +3,3%) en juillet, alors que le consensus prévoyait +3,3%.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une baisse de 0,18% pour le Dow Jones .DJI , mais une hausse de 0,30% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et une progression de 0,27% pour le Nasdaq .IXIC à l'ouverture de Wall Street.

Le S&P 500 et le Nasdaq ont accéléré leurs gains après la publication des données sur le PPI alors que les trois indices avaient inscrit la veille des records dans l'anticipation d'une baisse imminente des coûts d'emprunt de la Réserve fédérale américaine (Fed) qui se réunit la semaine prochaine.

Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor à dix ans US10YT=RR s'affiche à 4,06%, tandis qu'aux changes, le dollar .DXY grappille 0,6% face à un panier de devises de référence, ces deux actifs financiers étant relativement stables.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
45 625,68 Pts Index Ex -0,19%
NASDAQ Composite
21 955,60 Pts Index Ex +0,35%
S&P 500 INDEX
6 542,23 Pts CBOE +0,45%
USA BENCHMARK 10A
4,113 Rates -0,35%
