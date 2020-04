Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Contraction de 4,8% annualisé du PIB au 1er trimestre Reuters • 29/04/2020 à 14:51









(Au §1 bien lire "depuis la "Grande Récession" en 2009") WASHINGTON, 29 avril (Reuters) - L'économie américaine a subi au premier trimestre sa contraction la plus brutale depuis la "Grande Récession" en 2009 à cause des mesures de confinement mises en oeuvre dans la quasi-totalité du pays pour freiner l'épidémie de coronavirus, montre mercredi la première estimation officielle du produit intérieur brut. Le PIB a reculé de 4,8% en rythme annualisé, a annoncé le département du Commerce, après une croissance de 2,1% sur les trois derniers mois de 2019. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une chute de 4,0% mais leurs estimations allaient de -15% à +1%, un écart qui illustre le caractère inédit de la crise en cours. La consommation des ménages a reculé de 7,6% sur janvier-mars, toujours en rythme annualisé, après une hausse de 1,8% sur octobre-décembre. Les stocks des entreprises ont quant à eux diminué de 16,3 milliards de dollars après avoir augmenté de 13,1 milliards au quatrième trimestre de l'an dernier, une réduction qui équivaut à une contribution négative de 0,53 point de pourcentage à la variation du PIB. Quant à l'investissement des entreprises, déjà en baisse sur les trois trimestres précédents sur fond de tensions commerciales avec la Chine, il s'est contracté de 8,6% annualisé sur les trois premiers mois de cette année. Les exportations ont chuté de 8,7% et les importations de 15,3%. (Lucia Mutikani, version française Marc Angrand)

