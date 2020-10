Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Confirmation de la juge Barrett à la Cour suprême Reuters • 27/10/2020 à 05:20









(Ajoute réaction Donald Trump, déclarations Barrett, détails) WASHINGTON, 27 octobre (Reuters) - Le président américain Donald Trump s'est réjoui lundi de la confirmation à la Cour Suprême de la juge Amy Coney Barrett, huit jours avant l'élection présidentielle. Sa nomination à vie a été votée par le Sénat qui a suivi les lignes du parti portant la majorité conservatrice à la Cour suprême à six sièges sur neuf. Une républicaine, la sénatrice Susan Collins, a voté contre la nomination d'Amy Coney Barrett. "Le serment que j'ai prêté ce soir signifie que je ferai mon travail sans peur et sans accorder de faveurs, que je le ferai indépendamment des familles politiques ou de mes préférences personnelles", a déclaré Amy Coney Barrett. Amy Coney Barrett participera dès le 10 novembre à une nouvelle délibération de la Cour suprême sur l'Obamacare, dont Trump et plusieurs Etats gouvernés par les républicains réclament la suppression. Amy Coney Barrett a critiqué en 2012 un arrêt de la Cour suprême entérinant l'Affordable Care Act mais a déclaré qu'elle n'avait aucune intention d'invalider la mesure. Âgée de 48 ans, fervente catholique, Amy Coney Barrett, devient la cinquième femme à servir la plus haute juridiction des Etats-Unis. Donald Trump avait choisi Amy Coney Barrett comme candidate à la Cour suprême pour remplacer Ruth Barber Ginsburg, décédée le mois dernier. (Steve Holland, Richard Cowan, Jeff Mason, Susan Cornwell, Andrea Shalal, Lawrence Hurley, Sarah N. Lynch, Susan Heavey, Kanishka Singh et Lawrence Hurley; version française Camille Raynaud)

