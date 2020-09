Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA/Concurrence: Le département de la Justice va engager une procédure contre Google Reuters • 30/09/2020 à 07:26









USA/CONCURRENCE: LE DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE VA ENGAGER UNE PROCÉDURE CONTRE GOOGLE WASHINGTON (Reuters) - Le département américain de la Justice devrait engager dès la semaine prochaine une procédure contre Google pour des accusations de pratiques anticoncurrentielles et cherche actuellement à convaincre les parquets des Etats à se joindre à la plainte, a-t-on appris mardi de trois sources informées. La plainte devrait accuser Google de chercher à désavantager ses rivaux, comme le moteur de recherche Bing de Microsoft, en les privant de données sur les utilisateurs et les préférences de ceux-ci, des données nécessaires pour améliorer les services et orienter leurs publicités. Google a régulièrement nié tout acte répréhensible. Aucun commentaire n'a été obtenu auprès du département américain de la Justice. Cette procédure serait la première d'envergue depuis que le département américain de la Justice et la Commission fédérale du commerce (FTC) ont annoncé l'an dernier avoir ouvert une enquête sur les pratiques en matière de concurrence des géants du numérique. (Diane Bartz, Paresh Dave et Karen Freifeld; version française Jean Terzian)

Valeurs associées APPLE NASDAQ -0.76% AMAZON.COM NASDAQ -0.92% FACEBOOK-A NASDAQ +1.94% ALPHABET-A NASDAQ +0.50%