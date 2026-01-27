USA : chute surprise de l'indice de confiance du Conference Board en janvier
information fournie par Zonebourse 27/01/2026 à 16:24
Cette chute vient contredire les anticipations des analystes, à l'image de ceux de Jefferies qui anticipaient une petite hausse à 91. L'indice a atteint son plus bas niveau depuis mai 2014, passant ainsi même sous ses plus bas de la Covid-19.
Dans le détail, le sous-indice mesurant le jugement des consommateurs sur leur situation actuelle, qui intègre notamment leur sentiment vis-à-vis du marché de l'emploi, a plongé de 9,9 points à 113,7 en janvier.
Celui de leurs anticipations s'est quant à lui contracté de 9,5 points à 65,1, et s'est ainsi enfoncé bien en dessous du seuil des 80 points censé être annonciateur d'une récession en devenir, selon l'organisation patronale.
A lire aussi
-
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) 27 janvier - ** Les actions de Boeing BA.N chutent de 2,3 % à 242,7 $ dans les échanges ... Lire la suite
-
L'horloge de l'apocalypse, qui symbolise depuis 1947 l'imminence d'un cataclysme planétaire, s'est rapprochée mardi plus que jamais de minuit, alors que les inquiétudes grandissent concernant les armes nucléaires, le changement climatique et la désinformation. ... Lire la suite
-
La Bourse de New York évolue en ordre dispersé mardi, digérant une nouvelle salve de résultats d'entreprises, en attendant ceux des poids lourds de la tech, tandis que le Dow Jones souffre de la chute du cours de l'assureur UnitedHealth. Vers 15H15 GMT, le Dow ... Lire la suite
-
La Réserve fédérale américaine (Fed) a débuté mardi sa première réunion de 2026 à l'issue de laquelle un statu quo sur les taux est attendu, une issue qui ne plaira pas au président Trump. La réunion à huis clos a démarré à 10H00 (15H00 GMT), selon un porte-parole. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer