USA : chute surprise de l'indice de confiance du Conference Board en janvier
information fournie par Zonebourse 27/01/2026 à 16:24

L'indice de confiance du consommateur américain, compilé par le Conference Board, ressort en forte baisse de 9,7 points à 84,5 pour le mois qui s'achève, à comparer à 94,2 (révisé de 89,1 en estimation initiale) en décembre.

Cette chute vient contredire les anticipations des analystes, à l'image de ceux de Jefferies qui anticipaient une petite hausse à 91. L'indice a atteint son plus bas niveau depuis mai 2014, passant ainsi même sous ses plus bas de la Covid-19.

Dans le détail, le sous-indice mesurant le jugement des consommateurs sur leur situation actuelle, qui intègre notamment leur sentiment vis-à-vis du marché de l'emploi, a plongé de 9,9 points à 113,7 en janvier.

Celui de leurs anticipations s'est quant à lui contracté de 9,5 points à 65,1, et s'est ainsi enfoncé bien en dessous du seuil des 80 points censé être annonciateur d'une récession en devenir, selon l'organisation patronale.

