USA-Chute surprise de l'indice d'activité "Empire State" en décembre

L'activité manufacturière dans la région de New York a enregistré une baisse en décembre, montre lundi l'enquête mensuelle de l'antenne régionale de la Réserve fédérale.

Son indice "Empire State" passe à ​​​-3,9 après ​​+18,7​​ en novembre.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre en hausse à 10 en décembre.

La composante des nouvelles commandes ressort stable (​​​0,0) en décembre après +15,9​ le mois dernier et celle de l'emploi à ​​​+7,3 après ​​+6,6.​

Le sous-indice mesurant le jugement des entreprises sur leurs perspectives d'activité à un horizon de six mois a progressé pour atteindre +35,7 après +19,1 en novembre.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)