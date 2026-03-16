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USA : chute de l'indice Empire State juste sous zéro en mars
information fournie par Zonebourse 16/03/2026 à 13:40

L'activité manufacturière a pratiquement stagné dans l'État de New York en mars, selon les entreprises répondant à l' Empire State Manufacturing Survey de la Fed locale, l'indice général des conditions économiques ayant en effet chuté de sept points pour atteindre -0,2.

Dans le détail, la Fed de New York précise que les nouvelles commandes ont augmenté modestement, tandis que les livraisons ont diminué. L'emploi a légèrement augmenté et la semaine de travail moyenne a légèrement progressé.

Le rythme de hausse des prix des intrants a fortement diminué, mais est resté élevé, tandis que celui des prix de vente a peu changé. Les entreprises restaient optimistes quant à l'amélioration des conditions dans les mois à venir.

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