USA : chute de l'indice Empire State juste sous zéro en mars
information fournie par Zonebourse 16/03/2026 à 13:40
Dans le détail, la Fed de New York précise que les nouvelles commandes ont augmenté modestement, tandis que les livraisons ont diminué. L'emploi a légèrement augmenté et la semaine de travail moyenne a légèrement progressé.
Le rythme de hausse des prix des intrants a fortement diminué, mais est resté élevé, tandis que celui des prix de vente a peu changé. Les entreprises restaient optimistes quant à l'amélioration des conditions dans les mois à venir.
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