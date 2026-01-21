 Aller au contenu principal
USA : chute de 9,3% des promesses de ventes de logements en décembre
information fournie par Zonebourse 21/01/2026 à 17:07

Les promesses de ventes de logements aux Etats-Unis ont diminué de 9,3% en décembre 2025 par rapport au mois précédent, et de 3% en comparaison annuelle, selon le rapport mensuel de la National Association of Realtors (NAR).

"Le secteur immobilier n'est pas encore tiré d'affaire", constate Lawrence Yun. "Après plusieurs mois de signes encourageants concernant les contrats en cours et les ventes conclues, les nouveaux chiffres de décembre ont freiné les perspectives à court terme".

"Nous suivrons les données dans les mois à venir pour déterminer si les faibles signatures de contrats étaient une anomalie d'un mois ou le début d'une tendance sous-jacente", poursuit l'économiste en chef de la NAR.

