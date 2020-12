Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Biden envisage de nommer Buttigieg ambassadeur en Chine - presse Reuters • 09/12/2020 à 05:19









9 décembre (Reuters) - Joe Biden envisage de nommer l'ancien maire de South Bend dans l'Indiana et ex-rival dans la course à l'investiture démocrate pour l'élection présidentielle américaine, Pete Buttigieg, à un poste d'ambassadeur de premier rang, peut-être en Chine, a rapporté mardi Axios, citant des sources au fait de la question. Pete Buttigieg, ancien soldat qui a combattu en Afghanistan, faisait partie des principaux candidats pour le poste d'ambassadeur des Etats-Unis auprès de l'Onu mais, selon Axios, Joe Biden a choisi de ne pas lui confier ce rôle. Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat auprès des services du président élu des Etats-Unis. Nombreux sont ceux dans les rangs du Parti démocrate à penser que Pete Buttigieg est toujours "présidentiable", écrit Axios, ajoutant que le nommer ambassadeur en Chine pourrait permettre à Pékin de mieux connaître un potentiel futur locataire de la Maison blanche. Le site d'information ajoute toutefois que le nom de Pete Buttigieg est aussi évoqué pour de hauts postes aux Etats-Unis. Pete Buttigieg est devenu l'un des principaux porte-voix de Joe Biden durant la campagne électorale face au président républicain sortant Donald Trump après la perte de vitesse de sa propre candidature pour l'investiture démocrate. (Derek Francis, Shubham Kalia; version française Jean Terzian)

