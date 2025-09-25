USA : baisse surprise des nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage

(AOF) - Aux États-Unis, les nouvelles demandes hebdomadaires d’allocation chômage ont diminué, alors qu’elles étaient attendues en très légère hausse. Elles se sont établies à 218 000, contre un précédent à 232 000 (chiffre révisé à la hausse) et des attentes à 233 000.
