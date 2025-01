USA: baisse plus marquée que prévu du moral des ménages information fournie par Cercle Finance • 10/01/2025 à 16:08









(CercleFinance.com) - Le moral des ménages américains s'est dégradé plus que prévu en janvier, montrent vendredi les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan.



Son indice de confiance a reculé à 73,2après 74 le mois dernier alors que les économistes et analystes prévoyaient un repli plus limité à 73,9.



Si la composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle s'est améliorée à 77,9 contre 75,1 le mois précédent, celle des perspectives a reculé à 70,2, après 73,3 en décembre.



L'UMich explique cette détérioration par leurs inquiétudes entourant l'évolution des prix, leurs anticipations d'inflation à un horizon de 12 mois s'établissant à +3,3% contre +2,8% le mois dernier.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.