USA: baisse plus marquée que prévu de la confiance des ménages
information fournie par Zonebourse 12/09/2025 à 16:18
Le moral des ménages américains s'est détérioré plus fortement que prévu au mois de septembre, montrent vendredi les résultats préliminaires de l'enquête mensuelle réalisée par l'Université du Michigan.
Son indice de confiance a chuté à 55,4, contre 58,2 en août, alors que les économistes prévoyaient en moyenne un repli moins marqué à 58.
Si le sous-indice mesurant le jugement des consommateurs sur leur situation actuelle s'est établi à 61,2 contre 61,7 le mois dernier, celui qui mesure l'évolution de leurs anticipations a chuté plus lourdement pour s'établir à 51,8 contre 55,9 en août.
Joanne Hsu, l'auteure du rapport, met en évidence un pessimisme plus particulièrement marqué chez les ménages à revenus faibles et moyens, sur fond d'inquiétudes concernant le marché du travail et l'inflation.
Les perspectives financières des consommateurs se sont également détériorées puisque l'évaluation de leur situation actuelle comme de leurs anticipations à un an ont toutes deux reculé d'environ 8%.
La politique commerciale reste par ailleurs un sujet d'inquiétude central, montre l'étude, environ 60% des consommateurs ayant spontanément mentionné l'impact des droits de douane sur l'activité dans leurs réponses, d'après Joanne Hsu.
Quant à leurs anticipations d'inflation à un an, elles sont restées stables à 4,8%, inchangées par rapport au mois d'août, montre le rapport
A lire aussi
-
Russie : la Banque centrale abaisse son taux directeur sous la pression des entreprises et face à la crainte d'un ralentissement économique
L'économie russe montre des signes de ralentissement après deux ans d'une forte croissance portée par l'explosion des dépenses militaires depuis le début de l'offensive à grande échelle de l'Ukraine. Les craintes grandissantes d'un ralentissement économique en ... Lire la suite
-
L'ancienne cheffe de la Cour suprême du Népal, Sushila Karki, 73 ans, a été désignée pour diriger la transition ouverte par les émeutes anti-gouvernementales du début de la semaine, qui ont fait au moins 51 morts. "Le président Ram Chandra Paudel va nommer (...) ... Lire la suite
-
Un homme soupçonné d'avoir assassiné l'influenceur conservateur Charlie Kirk a été arrêté, a assuré vendredi Donald Trump, deux jours après un meurtre qui a choqué des Etats-Unis profondément polarisés. "Je pense, avec un haut degré de certitude, que nous l'avons ... Lire la suite
-
La Bourse de New York marque une pause vendredi après avoir touché des sommets la veille, poussée par les perspectives de baisses de taux de la banque centrale américaine (Fed). Vers 13H45 GMT, le Dow Jones reculait de 0,13%, tandis que l'indice Nasdaq (+0,07%) ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer