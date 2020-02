Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Baisse plus forte que prévu des ventes au détail de base Reuters • 14/02/2020 à 15:03









WASHINGTON, 14 février (Reuters) - Les ventes au détail de base aux Etats-Unis semblent avoir encore ralenti en janvier avec des ventes en magasins de vêtements au plus bas depuis 2009, ce qui pourrait susciter des inquiétudes quant à la capacité de l'économie à poursuivre sa croissance à un rythme modéré. Le département du Commerce a annoncé vendredi que les ventes au détail hors automobile, essence, matériaux de construction et services alimentaires avaient stagné le mois dernier alors que les économistes tablaient sur une hausse de 0,3%. Les chiffres de décembre ont été révisées à la baisse pour montrer une augmentation de seulement 0,2% et non de 0,5% comme annoncé en première estimation. Ces ventes de base suggèrent que les dépenses de consommation ont encore ralenti après avoir perdu de l'élan au cours du quatrième trimestre. Cette catégorie est la plus proche de la composante des dépenses de consommation des ménages entrant dans le calcul du produit intérieur brut (PIB). Globalement, les ventes au détail ont progressé de 0,3% en janvier et les chiffres de décembre ont été révisées à la baisse pour afficher désormais une hausse de 0,2% contre +0,3% en première estimation. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une hausse de 0,3% pour janvier. Les ventes d'automobiles ont rebondi de 0,2%, après une baisse de 1,7% en décembre, et celles des stations-services ont reculé de 0,5%. Les ventes des magasins de vêtements ont reculé de 3,1% le mois dernier, la plus forte baisse depuis mars 2009. Les ventes en ligne et par correspondance ont progressé de 0,3% après une baisse de 0,1 en décembre. Les rendements des Treasuries ont accentué leurs pertes après la parution de cette statistique et les contrats à terme à Wall Street ont effacé leurs gains. Tableau : (Lucia Mutikani, version française Laetitia Volga, édité par Patrick Vignal)

