USA: baisse plus forte que prévu des prix producteurs

(CercleFinance.com) - Les prix à la production ont diminué plus que prévu en avril aux Etats-Unis dans le sillage du repli des prix alimentaires, un recul qui s'accompagne également d'un repli de l'inflation sous-jacente.



Le Département du Travail a annoncé ce jeudi que les prix à la production avaient baissé de 0,5% d'un mois sur l'autre en avril, après une stabilité parfaite en mars.



Cette contraction est due pour l'essentiel à la diminution des coûts de l'alimentation (-1%) et de l'énergie (-0,4%).



Sur 12 mois à fin octobre, leur hausse atteint encore 2,4%.



Hors alimentaire, énergie et services commerciaux, les prix à la production ont quant à eux reculé de 0,1% en rythme séquentiel avril, soit leur premier repli en cinq ans (avril 2020).



A titre de comparaison, les analystes les attendaient en hausse de 0,3%.



Sur 12 mois à fin avril, leur progression s'établit à 2,9%.





