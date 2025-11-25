 Aller au contenu principal
USA-Baisse plus forte que prévu de la confiance des consommateurs en novembre-Conference Board
information fournie par Reuters 25/11/2025 à 16:05

La confiance des consommateurs aux États-Unis a baissé plus que prévu en novembre, montre l'enquête mensuelle du Conference Board publiée mardi.

L'indice de confiance calculé par l'organisation patronale s'est établi ce mois-ci à 88,7 contre 95,5 (révisé) en octobre.

Le consensus des économistes interrogés par Reuters prévoyait un indice à 93,4.

(Rédigé par Diana Mandiá)

