information fournie par Reuters • 25/11/2025 à 16:05

USA-Baisse plus forte que prévu de la confiance des consommateurs en novembre-Conference Board

La confiance des consommateurs aux États-Unis a baissé plus que prévu en novembre, montre l'enquête mensuelle du Conference Board publiée mardi.

L'indice de confiance calculé par l'organisation patronale s'est établi ce mois-ci à 88,7 contre 95,5 (révisé) en octobre.

Le consensus des économistes interrogés par Reuters prévoyait un indice à 93,4.

(Rédigé par Diana Mandiá)