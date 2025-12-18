USA-Baisse des inscriptions au chômage à 224.000

Les inscriptions au chômage ont baissé aux Etats-Unis lors de la semaine au 13 décembre, à 224.000 contre 237.000 (révisé) la semaine précédente, a annoncé jeudi le département du Travail.

Les économistes attendaient en moyenne 225.000 inscriptions au chômage.

Les inscriptions de la semaine au 6 décembre ont été révisées en hausse par rapport à une estimation initiale de 236.000.

La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 217.500 contre 217.000 (révisé de 216.750) la semaine précédente.

Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1,897 million lors de la semaine au 6 décembre (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles) contre 1,83 million (révisé de 1,838 million) la semaine précédente.

