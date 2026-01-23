 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

USA : baisse de 0,3% des indicateurs avancés en novembre (Conference Board)
information fournie par Zonebourse 23/01/2026 à 17:18

L'indice composite des indicateurs avancés du Conference Board a reculé de 0,3% en novembre 2025, après une baisse de 0,1% en octobre, portant ainsi à -1,2% la baisse sur les six mois de mai à novembre (contre une baisse cumulée de -2,6% sur les six mois précédents).

"En dépit d'une croissance du PIB réel atteignant 4,4% au 3e trimestre 2025, l'indice continue de suggérer que l'économie américaine ralentira en 2026", commente Justyna Zabinska-La Monica, senior manager, business cycle indicators, au Conference Board.

"Au cours de 2025, les faibles attentes des consommateurs ont mené le déclin de l'indice, suivies des nouvelles commandes", précise-t-elle, ajoutant que "les autres composantes de l'indice se sont montrées assez ternes en novembre".

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank