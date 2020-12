Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Avis consultatif attendu jeudi sur le vaccin de Pfizer contre le COVID-19 Reuters • 10/12/2020 à 11:12









par Sharon Bernstein et Maria Caspani 10 décembre (Reuters) - Un comité d'experts indépendants doit se réunir jeudi pour rendre un avis consultatif auprès de la Food and Drug Administration (FDA) concernant le vaccin du laboratoire américain Pfizer PFE.N et de son partenaire allemand BioNTech 22UAy.DE contre le coronavirus et son éventuelle utilisation en urgence. Les documents publiés préalablement par l'autorité de santé américaine n'ont soulevé aucune crainte sur la sécurité ou l'efficacité du vaccin en question, ce qui pourrait augurer de son approbation rapide. La décision de la FDA pourrait intervenir dès vendredi ou samedi, suivie par les premières injections du vaccin dimanche ou lundi aux États-Unis, a indiqué mardi à Fox News Moncef Slaoui, nommé par Donald Trump pour coordonner le développement d'un vaccin contre le COVID-19 dans l'Opération Warp Speed (OWS). Confrontés à une résurgence des cas de contamination, les Etats-Unis ont besoin de nouveaux moyens de lutte contre l'épidémie, alors que beaucoup d'Américains ont refusé de suivre les préconisations sanitaires sur le port du masque et la distanciation sociale. Les experts médicaux anticipent une nouvelle vague de contaminations et d'hospitalisations après les rassemblements festifs familiaux de fin d'année. Le secrétaire américain à la Santé, Alex Azar, a déclaré à l'émission "CBS This Morning" qu'il s'attendait à ce que les vaccinations parviennent au grand public aux mois de février, mars et avril, avec suffisamment de vaccins "pour tous les Américains" au cours du deuxième trimestre de l'année prochaine. Le nouveau président Joe Biden s'est fixé pour objectif de vacciner près d'un tiers de la population américaine dans les 100 premiers jours de son administration, ou d'ici le 29 avril prochain. Mardi, le Royaume-Uni est devenu le premier pays occidental à entamer une campagne de vaccination en déployant le vaccin mis au point par Pfizer et BioNTech. Le Canada a à son tour approuvé mercredi l'utilisation de ce vaccin après un processus de revue accéléré. Le vaccin développé par les deux firmes est considéré comme l'une des principales chances de réussite dans la lutte mondiale contre la pandémie de coronavirus. Pfizer et BioNTech ont annoncé mercredi que des documents liés au développement de leur vaccin contre le COVID-19 ont été "illégalement consultés" lors d'une attaque informatique contre l'Agence européenne des médicaments (EMA), qui doit rendre sa décision d'ici le 29 décembre sur l'utilisation de ce vaccin au sein de l'Union européenne. (Andy Sullivan, Andrea Shalal, Susan Cornwell, Lisa Shumaker, Anurag Maan, Peter Szekely, Lisa Lambert et Mohammad Zargham ; version française Juliette Portala, édité par Blandine Hénault)

