USA: Albertsons abandonne sa méga-fusion avec les supermarchés Kroger

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MARIO TAMA )

La chaîne de supermarchés américaine Albertsons a annoncé mercredi mettre un terme au projet de méga-fusion avec son concurrent Kroger, au lendemain de deux décisions de justice défavorables à l'opération d'un montant de près de 25 milliards de dollars.

Albertsons, qui a diffusé deux communiqués distincts, a également lancé des poursuites contre son ancien partenaire, l'accusant d'avoir "refusé de proposer un package adéquat de cessions et d'avoir ignoré à maintes reprises les inquiétudes des régulateurs" en matière de concurrence.

"Etant données les récentes décisions de tribunaux fédéral et d'Etat de bloquer notre projet de fusion avec Kroger, nous avons pris la difficile décision de mettre un terme à l'accord de fusion", a indiqué Vivek Sankaran, patron d'Albertsons, cité dans un communiqué.

"Nous sommes extrêmement déçus par ces décisions de justice", a-t-il poursuivi.

Une juge fédérale de l'Oregon a accordé mardi une injonction bloquant temporairement la fusion, annoncée en octobre 2022.

Quelques heures plus tard, un tribunal de l'Etat de Washington a également émis une injonction qui, selon des sources médiatiques, a bloqué l'opération de manière permanente.

La Maison Blanche a salué mardi soir ces prises de position judiciaire.

Cette fusion "aurait été la plus grande de l'histoire des fusions de supermarchés, augmentant les prix des produits alimentaires pour les consommateurs et baissant les rémunérations des salariés", avait commenté Jon Donenberg, directeur adjoint du Conseil économique national, cité dans un communiqué.

Mais, avait défendu une porte-parole de Kroger, cette fusion "ferait progresser davantage l'engagement (de Kroger) depuis plusieurs décennies pour des prix bas".

Le distributeur avait alors indiqué examiner "toutes ses options".

L'autorité américaine de la concurrence (FTC) avait annoncé en février avoir saisi la justice contre cette fusion, arguant qu'elle nuirait aux consommateurs et aux employés.

"La FTC considère que l'opération envisagée éliminera une concurrence vive entre Kroger et Albertsons, entraînant des prix plus élevés pour les produits d'épicerie et autres produits essentiels pour les foyers de millions d'Américains", avait-elle alors fait valoir.

Sollicités mercredi par l'AFP, Kroger et la FTC n'ont pas répondu dans l'immédiat aux annonces d'Albertsons.

L'accord de fusion prévoyait, qu'en cas d'abandon de l'opération, Kroger devrait verser 600 millions de dollars de dédommagement à sa proie perdue.

Albertsons a également annoncé mercredi une hausse de 25% de son dividende trimestriel, ainsi que la validation par son conseil d'administration d'un programme de rachat d'actions de 2 milliards de dollars.

Il s'attend aussi, entre autres, à un bénéfice net par action proforma compris entre 2,20 et 2,30 dollars pour 2024.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action Albertsons bondissait de 3,46% et celle de Kroger cédait 0,94%.