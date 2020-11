Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Accélération de la croissance de l'industrie et des services-PMI Reuters • 23/11/2020 à 16:14









23 novembre (Reuters) - La croissance de l'activité du secteur privé aux Etats-Unis a atteint en novembre son rythme le plus élevé depuis plus de cinq ans, montrent lundi les premiers résultats des enquêtes d'IHS Markit auprès des directeurs d'achats (PMI), qui suggèrent que l'économie poursuit sa reprise malgré l'aggravation de l'épidémie de coronavirus. L'indice PMI manufacturier et celui des services ont tous les deux dépassé les estimations les plus optimistes du consensus Reuters. Celui de l'industrie manufacturière a atteint 56,7 après 53,4 en octobre alors que la médiane des estimations le donnait en repli à 53,0; celui des services, à 57,7 après 56,9 et contre 55,0 attendu, est au plus haut depuis avril 2015. Le PMI composite, qui conjugue les deux secteurs est ainsi monté à 57,9 après 56,3 le mois dernier, lui aussi au plus haut depuis cinq ans et demi. IHS Markit note en outre que les responsables d'entreprise interrogés ont manifesté un optimisme sur l'année à venir sans précédent depuis mai 2014. Wall Street a amplifié sa progression après la publication de ces données et après un peu plus d'une demi-heure d'échanges, l'indice Standard & Poor's 500 .SPX gagnait 0,74%. (Dan Burns, version française Marc Angrand, édité par Claude Chendjou)

Valeurs associées S&P 500 INDEX Index Ex +0.51%