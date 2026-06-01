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USA : accélération de l'activité dans le secteur manufacturier en mai
information fournie par Zonebourse 01/06/2026 à 15:52

Aux Etats-Unis, la croissance de l'indice PMI manufacturier de S&P Global n'a pas accéléré autant que prévu. Attendu en hausse de 54,5 à 55,3 points, l'indice la mesurant s'est finalement installé à 55,1 points au mois de mai.

Selon S&P Global, ces données signalent une nette et solide amélioration des conditions d'activité dans le secteur manufacturier américain, portée par la plus forte hausse de la production depuis avril 2022. Les nouvelles commandes ont de nouveau progressé de manière marquée, mais la croissance de la production et des ventes a été en partie alimentée par la constitution de stocks ; les entreprises cherchant à se prémunir contre les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et la forte hausse des prix, principalement causées par la guerre au Moyen-Orient, qui reste un vent contraire notable pour le secteur.

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