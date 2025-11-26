USA: -6000 nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage
information fournie par Zonebourse 26/11/2025 à 14:36
La moyenne mobile sur quatre semaines -plus représentative de la tendance de fond- est quant à elle ressortie à 223 750, en repli de 1000 par rapport à la semaine précédente.
Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités est ressorti à 1 960 000 la semaine du 10 novembre (soit la période disponible la plus récente pour cette statistique), en hausse de 7000 par rapport au niveau révisé de la semaine précédente.
