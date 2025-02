USA: -4,9% de ventes de maisons existantes en janvier information fournie par Cercle Finance • 21/02/2025 à 16:08









(CercleFinance.com) - Les ventes de maisons existantes aux Etats-Unis ont chuté de 4,9% d'un mois à l'autre pour s'établir à un taux désaisonnalisé de 4,08 millions en janvier 2025, selon la Fédération nationale des agents immobiliers (NAR).



'Les taux hypothécaires ont refusé de bouger pendant plusieurs mois malgré les baisses de taux directeurs de la Fed. Combinée aux prix élevés des maisons, l'abordabilité du logement demeure un défi majeur', explique l'économiste en chef de la NAR, Lawrence Yun.



Le prix médian des ventes de maisons existantes a augmenté de 4,8% sur un an pour s'établir à 396.900 dollars. Le stock de logements existants invendus a augmenté de 3,5% par rapport au mois précédent pour atteindre 1,18 million à la fin de janvier.





