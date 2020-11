Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA 2020-Un juge de Pennsylvanie rejette le recours déposé par Donald Trump Reuters • 22/11/2020 à 03:01









22 novembre (Reuters) - Un juge fédéral a rejeté samedi un recours déposé par Donald Trump cherchant à invalider des millions de vote par correspondance en Pennsylvanie. Le juge Matthew Brann a décrit l'affaire comme "un argument juridique sans fondement et des accusations spéculatives". Le juge a ajouté qu'il "n'a pas le pouvoir de retirer le droit de vote à une seule personne, et encore moins à des millions de citoyens". L'avocat de Donald Trump, Rudy Giuliani, n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaires. (Jan Wolfe; version française Camille Raynaud)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.