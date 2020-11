Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA 2020-Trump va s'exprimer depuis la Maison blanche à 23h30 GMT Reuters • 05/11/2020 à 23:55









WASHINGTON, 5 novembre (Reuters) - Donald Trump a prévu de s'exprimer ce jeudi depuis la Maison blanche à 18h30 (23h30 GMT), ont fait savoir les services du président républicain sortant des Etats-Unis. L'issue de l'élection présidentielle entre Donald Trump et son rival démocrate Joe Biden reste incertaine, alors que plusieurs Etats décisifs n'ont pas encore livré leur verdict. (Lisa Lambert; version française Jean Terzian)

