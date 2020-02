Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA 2020-Sanders remporte de peu la primaire du New Hampshire, Biden loin derrière Reuters • 12/02/2020 à 05:31









(Actualisé avec victoire de Sanders, détails) par Amanda Becker et John Whitesides MANCHESTER, New Hampshire, 12 février (Reuters) - Bernie Sanders a remporté de peu mardi soir la primaire démocrate du New Hampshire, alors que l'ancien favori Joe Biden était relégué à la cinquième place, un nouveau revers qui soulève des interrogations sur la viabilité de sa campagne. Sanders, sénateur progressiste du Vermont, a résisté aux attaques de ses rivaux pour qui sa ligne progressiste risquerait de faire perdre les démocrates face à Trump. "Permettez-moi de saisir cette occasion pour remercier les habitants du New Hampshire pour cette grande victoire ce soir", a-t-il déclaré devant ses sympathisants réunis à Manchester, dans le New Hampshire. Il devance le modéré Pete Buttigieg, ancien maire de South Bend (Indiana), qui était arrivé de peu en tête la semaine dernière lors des caucus de l'Iowa, qui ont tourné au chaos après qu'un bug informatique a bloqué la diffusion des résultats pendant près de 24 heures. La sénatrice du Minnesota, Amy Klobuchar, qui cherchait un bon résultat dans cet Etat rural après sa bonne prestation lors du dernier débat, se place troisième. "Grâce à vous, nous emmenons cette campagne dans le Nevada", a déclaré Klobuchar devant ses sympathisants dans le New Hampshire. L'ancien vice-président Joe Biden enchaîne un second mauvais résultat après sa quatrième place dans l'Iowa. Sa capacité à rassembler l'électorat modéré va être remise en question après la percée de Buttigieg et Klobuchar. Joe Biden compte sur la primaire de Caroline du Sud le 29 février et le "Super Tuesday" le 3 mars au cours duquel de nombreux Etats du sud voteront, là où le fort soutien dont il bénéficie au sein de la communauté afro-américaine sera une force. "Ce n'est pas fini. Ce n'est que le début", a-t-il dit devant ses sympathisants en Caroline du Sud, où il s'est envolé peu avant l'annonce des résultats. PROCHAINE ÉTAPE: LES CAUCUS DU NEVADA LE 22 FÉVRIER Mauvais résultat également pour Elizabeth Warren, sénatrice progressiste du Massachusetts, qui finit à la quatrième place, elle qui était pourtant considérée comme la favorite du scrutin dans le New Hampshire il y a trois mois. Les résultats de cette primaire ont permis de réduire le nombre de candidats à l'investiture démocrate après que Andrew Yang, un entrepreneur de 45 ans, et Michael Bennet, sénateur du Colorado âgé de 55 ans, ont annoncé qu'ils retiraient leur candidature. Selon la chaîne de télévision CBS, l'ancien gouverneur du Massachusetts devrait annoncer mercredi qu'il renonce à sa candidature. Les électeurs du New Hampshire devaient choisir parmi 33 candidats, y compris ceux ayant abandonné la course à l'investiture du parti. Seul le nom de l'ancien maire de New York Michael Bloomberg ne figure pas sur les bulletins, ce dernier ne participant pas aux scrutins avant le "Super Tuesday" du 3 mars. Côté républicain, Donald Trump devrait remporter facilement la primaire de l'Etat face à l'ancien gouverneur du Massachusetts William Weld, selon un sondage réalisé à la sortie des urnes par l'institut Edison Research. Après ces deux Etats ruraux, le marathon des primaires se poursuivra le 22 février pour les caucus du Nevada et le 29 février en Caroline du Sud. VOIR AUSSI: ENCADRE-USA 2020: Les principales dates de la campagne présidentielle (Doina Chiacu et Ginger Gibson à Washington, version française Arthur Connan)

