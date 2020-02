Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA 2020-Résultats serrés dans le New Hampshire-sondage sortie des urnes Reuters • 12/02/2020 à 02:14









WASHINGTON, 12 février (Reuters) - Le sénateur du Vermont Bernie Sanders, l'ancien maire de South Bend (Indiana) Pete Buttigieg et la sénatrice du Minnesota Amy Klobuchar sortent au coude-à-coude de la primaire démocrate dans le New Hampshire, selon un sondage réalisé à la sortie des urnes publié mardi soir. D'après le sondage, réalisé par l'institut Edison Research peu avant la fermeture des bureaux de vote et le début du dépouillement, Bernie Sanders arriverait en tête avec 26%, devant Pete Buttigieg, à 22%, et Amy Klobuchar, à 21%. (Ginger Gibson, version française Arthur Connan)

