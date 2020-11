Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA 2020/Michigan-Recours de la campagne Trump contre la validation des résultats Reuters • 11/11/2020 à 01:18









WASHINGTON, 11 novembre (Reuters) - La campagne de Donald Trump a annoncé mardi qu'elle allait déposer un recours devant la justice de l'Etat du Michigan pour demander que la certification des résultats de l'élection présidentielle américaine du 3 novembre n'y soient pas certifiés tant que la légalité des votes ne sera pas vérifiée. La plainte est la dernière en date d'une série de plaintes déposées par les équipes du président républicain sortant dans le but de préserver les espoirs de réélection de celui-ci, alors que le démocrate Joe Biden a été donné samedi victorieux du scrutin. "Nous voulons nous assurer que le décompte n'inclut pas des bulletins frauduleux ou illégaux", a déclaré l'avocat de la campagne Trump, Matt Morgan, lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes. Un juge fédéral du Michigan a rejeté une précédente requête de la campagne Trump. Les experts juridiques estiment que les procédures engagées par le président sortant ont peu de chances de modifier le résultat du scrutin. VOIR AUSSI ENCADRE Les recours en justice susceptibles de retarder le début de la transition LE POINT sur la victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle américaine (Jeff Mason; version française Jean Terzian)

