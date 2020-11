Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA 2020-Le New Jersey et l'Arizona légalisent la marijuana, Uber gagne en Californie Reuters • 04/11/2020 à 12:25









par Peter Szekely et Sharon Bernstein 4 novembre (Reuters) - Les électeurs du New Jersey et de l'Arizona ont légalisé mardi la marijuana à usage récréatif tandis que l'Oregon est le premier Etat américain a approuvé l'utilisation thérapeutique de la psilocybine, une drogue présente dans les champignons hallucinogènes. En parallèle de l'élection présidentielle et des élections au Congrès, les électeurs américains se sont prononcés mardi sur 124 sujets au cours de référendums locaux, selon le décompte de la Conférence nationale des législatures d'État (NCSL). Voici quelques-uns des principaux résultats et projections des bulletins de vote : MARIJUANA Les électeurs du New Jersey et de l'Arizona ont légalisé l'usage de la marijuana dans un but récréatif. Le Dakota du Sud devrait également voter en faveur d'un usage à la fois médical et récréatif de cette drogue dite douce. Dans le Mississippi, une légalisation de la marijuana pour un usage thérapeutique se dessine. Depuis 1996, 33 autres États et le District de Columbia ont autorisé la marijuana à des fins thérapeutiques, 11 ont approuvé son usage récréatif et 16, dont certains États où la marijuana est utilisée à des fins médicales, en ont dépénalisé la simple possession, selon l'Organisation nationale pour la réforme des lois sur la marijuana. PSILOCYBINE, LES CHAMPIGNONS MAGIQUES L'usage de la psilocybine, une substance hallucinogène présente dans certains champignons, a été approuvée par les électeurs de l'Oregon pour un usage thérapeutique chez l'adulte. Les partisans de cette proposition ont invoqué des recherches montrant les avantages de la psilocybine comme traitement des troubles de l'anxiété et d'autres problèmes de santé mentale. Une structure réglementaire et un calendrier seront fixés ultérieurement pour la mise en place de cette mesure. UBER En Californie, les électeurs ont voté en faveur d'une proposition permettant aux entreprises ne pas requalifier leurs chauffeurs et livreurs en salariés mais en travailleurs indépendants, selon Edison Research. Les partisans de cette proposition dont Uber Technologies UBER.N et Lyft LYFT.O ont dépensé plus de 190 millions de dollars pour leur campagne, ce qui en fait la mesure la plus coûteuse de l'année, selon Ballotpedia. SALAIRE MINIMUM Les électeurs de Floride ont approuvé une proposition visant à modifier la constitution de l'État pour augmenter progressivement le salaire minimum de 8,56 dollars de l'heure à 15 dollars d'ici le 30 septembre 2026. AVORTEMENT Les électeurs du Colorado ont rejeté une mesure visant à interdire les avortements, sauf quand la vie de la mère est en danger, après 22 semaines de grossesse. (Version française Laetitia Volga, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées LYFT RG-A NASDAQ +7.06% UBER TECH NYSE +2.61%