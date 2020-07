Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA 2020-Biden met la Russie en garde contre une éventuelle ingérence Reuters • 18/07/2020 à 04:53









DETROIT, 18 juillet (Reuters) - Joe Biden, qui portera les couleurs démocrates face à Donald Trump lors de l'élection présidentielle américaine, a dit vendredi qu'il recevait des informations des services de renseignement, et qu'il lui avait été dit que la Russie continuait à essayer de s'immiscer dans l'élection de novembre prochain. La Chine aurait elle aussi des activités "conçues pour que nous perdions confiance dans le résultat" des élections de 2020, a ajouté Biden lors d'un événement organisé en ligne et destiné à collecter des fonds pour sa campagne. "Nous le savions déjà par expérience, et je peux vous garantir que nous en sommes désormais certains car nous recevons des informations, les russes tentent à nouveau de discréditer nos processus électoraux. C'est un fait", a dit Biden. Il a aussi déclaré que si la Russie continuait d'essayer d'interférer dans l'élection, il y aurait "un vrai prix à payer" s'il gagnait face à Donald Trump. Il n'était pas immédiatement possible de savoir quand Biden a commencé à recevoir des informations émanant des services de renseignement, ce qui est normal pour les candidats à la présidence des partis majeurs. Sa campagne n'était pas disponible dans l'immédiat pour faire un commentaire (Michael Martina; version française Camille Raynaud)

