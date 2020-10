Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA 2020-Biden maintient son avance dans le Wisconsin et en Pennsylvanie - sondage Reuters • 26/10/2020 à 20:34









WASHINGTON, 26 octobre (Reuters) - Joe Biden, adversaire démocrate de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine, maintient un solide avantage dans le Wisconsin et une avance plus courte et incertaine en Pennsylvanie, deux des Etats clés où se jouera le scrutin dans huit jours, montre un sondage Reuters/Ipsos publié lundi. Reuters/Ipsos effectue régulièrement des enquêtes d'opinion auprès des électeurs probables dans six Etats - Wisconsin, Pennsylvanie, Michigan, Caroline du Nord, Floride et Arizona - susceptibles de jouer un rôle décisif dans l'élection. Dans le Wisconsin, Joe Biden est crédité de 53% des intentions de vote contre 44% pour Donald Trump au terme d'un sondage effectué du 20 au 26 octobre. L'avance du candidat démocrate était de 51-43% la semaine précédente. Parmi les sondés, un tiers disent avoir déjà voté. En Pennsylvanie, Joe Biden est crédité de 50% d'intentions de vote contre 45% pour le président sortant. L'écart était de 49-45% la semaine précédente, ce qui correspondait à la marge d'erreur de l'enquête. Un peu plus de 20% des personnes interrogées disent avoir déjà voté. (Jason Lange; version française Jean-Stéphane Brosse)

