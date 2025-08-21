USA: +2% de ventes de logements anciens en juillet information fournie par Cercle Finance • 21/08/2025 à 16:10









(Zonebourse.com) - La National Association of Realtors (NAR) fait état d'une croissance de 2% des ventes de logements existants aux Etats-Unis le mois dernier par rapport à juin, à 4,01 millions en rythme annualisé, impliquant une hausse de 0,8% sur un an.



'L'amélioration toujours très légère de l'abordabilité fait grimper les ventes', explique Lawrence Yun, économiste en chef de la NAR. 'La croissance des salaires dépasse maintenant largement celle des prix des maisons, et les acheteurs ont plus de choix'.



A 422.400 dollars en juillet, le prix médian de chaque bien affiche une hausse de 0,2% sur un an. Quelque 1,55 million de logements anciens étaient sur le marché le mois dernier, soit une augmentation de 15,7% en rythme annuel.





