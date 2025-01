USA: 15 nouveaux médicaments sur la liste des négociations information fournie par Cercle Finance • 17/01/2025 à 17:10









(CercleFinance.com) - L'administration Biden a dévoilé vendredi une nouvelle liste de 15 médicaments appelés à faire l'objet de négociations de prix dans le cadre du programme de santé Medicare.



La liste rendue publique ce matin par le ministère américain de la santé et des services sociaux (HHS) comprend notamment les deux traitements-vedette du diabète Ozempic et Wegovy développés par le laboratoire Novo Nordisk.



Elle inclut également Janumet, un autre antidiabétique produit par Merck, ainsi que les anticancéreux Ibrance (Pfizer) et Calquence (AstraZeneca).



Dans un communiqué, le HHS précise que le début des négociation sur les prix de ces 15 médicaments doit démarrer en 2025, en vue de l'entrée en vigueur de nouveaux tarifs à horizon 2027.



Au total, ce sont quelque 5,3 millions de patients qui se sont vus prescrire ces traitements entre novembre 2023 et octobre 2024, précise le le HHS, ce qui a représenté un coût total de 41 milliards de dollars pour Medicare.



L'administration Biden fait valoir qu'elle a déjà réussi à obtenir des ristournes comprises entre 38% et 79% sur les dix médicaments figurant sur une première liste dévoilée en août 2023, soit l'équivalent d'économies annuelles de l'ordre de six milliards de dollars.



Selon les termes de la loi sur la réduction de l'inflation (IRA), 15 nouveaux médicaments seront désignés lors de la troisième phase de négociations, puis jusqu'à 20 molécules lors de chaque cycle des pourparlers à venir.



Suite à ces annonces, le secteur de la santé - toujours très vulnérable au débat sur le prix des médicaments - signait la plus mauvaise performance de l'indice S&P 500 vendredi à Wall Street, avec un score stable en fin de matinée.



Avec un repli de plus de 7% en trois mois, son indice sectoriel essuie le repli le plus prononcé sur la période, derrière les matières premières (-9,2%).



L'action Eli Lilly perd notamment 2,4%, ce qui la conduit à accuser des pertes de plus de 7% cette semaine. Sur le Dow, Merck (-0,9%) et Johnson & Johnson (-0,1%) figuraient parmi les plus fortes baisses de l'indice.





