USA: +11 000 nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage information fournie par Cercle Finance • 21/08/2025 à 14:34









(Zonebourse.com) - Le Département du Travail annonce avoir enregistré 235 000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis la semaine du 11 août, un chiffre en hausse de 11 000 par rapport à la semaine précédente.



La moyenne mobile sur quatre semaines -plus représentative de la tendance de fond- est quant à elle ressortie à 226 250, en hausse de 4500 par rapport à la semaine précédente.



Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités est ressorti à 1 972 000 la semaine du 4 août (soit la période disponible la plus récente pour cette statistique), en hausse de 30 000 par rapport à la semaine précédente. Il s'agit du niveau le plus élevé de chômage indemnisé depuis le 6 novembre 2021, où il était alors de 2 041 000.





