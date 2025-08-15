 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 917,80
+0,60%
USA: +0,5% de ventes de détail en juillet
15/08/2025

(Zonebourse.com) - Après avoir rebondi de 0,9% en rythme séquentiel en juin (chiffre révisé d'une estimation initiale qui était de +0,6%), les ventes de détail aux Etats-Unis ont encore progressé de 0,5% en juillet, selon le Département du Commerce, comme attendu par les économistes.

En excluant le secteur automobile (véhicules et équipements), à l'évolution parfois volatile, les ventes de détail américaines ont augmenté de 0,3% le mois dernier, une hausse là aussi conforme aux attentes, après une augmentation de 0,8% en juin par rapport à mai.

Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

