USA : 0,5% de dépenses des ménages en novembre
information fournie par Zonebourse 22/01/2026 à 16:29

Conformément aux attentes des économistes, les dépenses de consommation des ménages américains ont augmenté de 0,5% en novembre 2025 en rythme séquentiel, après une hausse de 0,5% aussi le mois précédent.

Toujours selon le Département du Commerce, les revenus des ménages aux Etats-Unis se sont accrus de 0,3% le mois dernier, un progression légèrement sous les attentes, après une augmentation de 0,1% en octobre.

