USA: +0,5% de dépenses des ménages en juillet information fournie par Cercle Finance • 29/08/2025 à 14:38









(Zonebourse.com) - Les dépenses de consommation des ménages américains ont augmenté de 0,5% en juillet 2025 en rythme séquentiel, après une hausse de 0,4% le mois précédent (révisée d'une estimation initiale qui était de 0,3%).



Toujours selon le Département du Commerce, les revenus des ménages aux Etats-Unis se sont accrus de 0,4% le mois dernier, après une augmentation de 0,3% en juin (un chiffre confirmé par rapport à l'estimation initiale).



Par ailleurs, l'indice d'inflation annuelle dit 'PCE' -très surveillé par la Fed- est ressorti stable à +2,6% en juillet. En données sous-jacentes (hors énergie et alimentation), il s'est toutefois accru de 0,1 point par rapport à juin, à +2,9%.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.