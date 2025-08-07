 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 705,54
+0,92%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

USA: +0,1% de stocks des grossistes en juin
information fournie par Cercle Finance 07/08/2025 à 16:05

(Zonebourse.com) - Les stocks des grossistes américains ont augmenté de 0,1% en juin 2025 par rapport au mois précédent, selon le Département du Commerce, après une baisse de 0,3% en mai (confirmée par rapport à l'estimation initiale).

De leur côté, les ventes des grossistes ont progressé de 0,3% en juin, après une contraction de 0,4% en mai, donnant un ratio stocks sur ventes -censé mesurer le délai théorique d'écoulement des stocks- toujours stable à 1,30 mois.

Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank