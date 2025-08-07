USA: +0,1% de stocks des grossistes en juin
information fournie par Cercle Finance 07/08/2025 à 16:05
De leur côté, les ventes des grossistes ont progressé de 0,3% en juin, après une contraction de 0,4% en mai, donnant un ratio stocks sur ventes -censé mesurer le délai théorique d'écoulement des stocks- toujours stable à 1,30 mois.
