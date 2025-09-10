 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
USA : +0,1% de stocks des grossistes en juillet
information fournie par Zonebourse 10/09/2025 à 16:10

(Zonebourse.com) - Les stocks des grossistes américains ont augmenté de 0,1% en juillet 2025 par rapport au mois précédent, selon le Département du Commerce, après une hausse de 0,2% en juin (révisée par rapport à l'estimation initiale qui était de +0,1%).

De leur côté, les ventes des grossistes ont grimpé de 1,4% en juillet, après une hausse de 0,7% en juin, donnant un ratio stocks sur ventes -censé mesurer le délai théorique d'écoulement des stocks- en recul de 1,29 à 1,28 mois.

