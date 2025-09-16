 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 842,49
-0,69%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

USA : +0,1% de production industrielle en août
information fournie par Zonebourse 16/09/2025 à 15:25

Après une baisse de 0,4% en rythme séquentiel en juillet (révisée par rapport à un repli de 0,1% estimé initialement), la production industrielle des Etats-Unis s'est accrue de 0,1% le mois suivant, selon la Réserve fédérale.

La Fed précise que dans le détail, la production manufacturière proprement dite a augmenté de 0,2% en août, soutenue en particulier par une hausse de 2,6% de la production automobile, et que celle du secteur minier a progressé de 0,9%.

Toujours selon la Réserve fédérale, le taux d'utilisation des capacités dans l'industrie américaine s'est maintenu stable à 77,4% en août, un niveau inférieur de 2,2 points à sa moyenne de long terme (1972-2024).

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank