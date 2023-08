US Steel: rejet d'une proposition de rachat information fournie par Cercle Finance • 14/08/2023 à 13:45

(CercleFinance.com) - US Steel fait part du rejet, par son conseil d'administration, d'une proposition non sollicitée de rachat du groupe pour moitié en espèces et en moitié en actions par Cleveland-Cliffs, proposition datée du 28 juillet et mise à jour le 11 août dernier.



Le sidérurgiste explique que Cleveland-Cliffs a refusé de signer un accord de confidentialité sans une acceptation à l'avance, par US Steel, des conditions économiques de sa proposition initiale, y compris un prix global proposé.



Or, le groupe a jugé nécessaire un tel accord de confidentialité permettant un processus de diligence approfondi, afin d'évaluer les risques et les avantages et inconvénients potentiels inhérents à la transaction.



'Le conseil d'US Steel demeure déterminé à maximiser la valeur pour les actionnaires et, à cette fin, a décidé d'amorcer un processus d'examen formel pour évaluer les solutions stratégiques alternatives', affirme-t-il.