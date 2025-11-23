US EXIM va investir 100 milliards de dollars pour sécuriser les approvisionnements en minerais critiques, selon le FT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le FT cite l'interview de John Jovanovic, président de l'EXIM

*

La première tranche d'accords comprendra des projets en Égypte, au Pakistan et en Europe

(Ajout de détails et d'éléments de contexte à partir du paragraphe 2)

La banque américaine d'import-export (EXIM) investira 100 milliards de dollars pour sécuriser les chaînes d'approvisionnement des États-Unis et de leurs alliés en minerais critiques, en énergie nucléaire et en gaz naturel liquéfié, a déclaré le président de l'organisation, John Jovanovic, dans une interview publiée dimanche par le Financial Times.

La première tranche d'accords comprendra des projets en Égypte, au Pakistan et en Europe, a déclaré Jovanovic au journal, ajoutant que l'Occident était trop dépendant des approvisionnements de ces matières critiques qui "ne sont plus équitables".

"Nous ne pouvons rien faire d'autre que ce que nous essayons de faire sans que ces chaînes d'approvisionnement en matières premières critiques sous-jacentes soient sûres, stables et opérationnelles", a-t-il déclaré.

LE CONGRÈS A APPROUVÉ 135 MILLIARDS DE DOLLARS POUR LE DÉPLOIEMENT DE L'EXIM

Jovanovic a déclaré au FT que les premières transactions de la banque incluraient une garantie d'assurance-crédit pour 4 milliards de dollars de gaz naturel livré à l'Egypte par le groupe de matières premières Hartree Partners, basé à New York, et un prêt de 1,25 milliard de dollars pour la mine Reko Diq développée par Barrick Mining ABX.TO au Pakistan.

Il reste à la banque 100 milliards de dollars à déployer sur les 135 milliards autorisés par le Congrès, a-t-il précisé.

EXIM n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire en dehors des heures de bureau.

L'investissement s'aligne sur le programme de domination énergétique du président américain Donald Trump .

Trump a fait campagne en promettant d'augmenter la production d'énergie des États-Unis et a cherché à réduire les réglementations en matière d'énergie et d'environnement depuis son entrée en fonction en janvier.