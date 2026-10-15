US Bancorp en hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 octobre - ** Le titre " USB.N " d'US Bancorp progresse de 2% à 57,40 dollars en séance de l'après-midi

** La société annonce un bénéfice net trimestriel de 2,20 milliards de dollars, supérieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 2,06 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Le produit net d'intérêts du troisième trimestre, s'élevant à 4,47 milliards de dollars, est toutefois resté en deçà des estimations des analystes, qui tablaient sur 4,49 milliards de dollars

** Sur 24 courtiers, 15 attribuent à l'action la recommandation "acheter" ou mieux, 8 "conserver" et 1 "vendre"; le cours-cible médian est de 68 dollars

** Le titre se négocie à 9,88 fois le BPA attendu pour les 12 prochains mois, soit un niveau inférieur à la médiane du secteur, qui s'établit à 10,02

** En tenant compte de la hausse enregistrée lors de la séance, USB affiche une progression de plus de 7% depuis le début de l'année