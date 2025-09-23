US Antimony Corp remporte un contrat de 245 millions de dollars avec le Pentagone pour la constitution d'un stock de défense

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Ernest Scheyder et Jarrett Renshaw

United States Antimony Corporation

UAMY.A a déclaré mardi avoir obtenu un contrat unique de cinq ans d'une valeur maximale de 245 millions de dollars de la part de l'Agence logistique de la défense des États-Unis pour fournir des lingots d'antimoine pour le stock de défense.

Le nouveau contrat souligne un effort plus large de l'administration Trump pour renforcer les chaînes d'approvisionnement américaines en matériaux stratégiques dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes et d'une dépendance accrue à l'égard des sources étrangères, en particulier de la Chine.

Le président Donald Trump a pris une série de mesures exécutives et politiques visant à garantir l'accès des États-Unis aux minerais essentiels, en invoquant la sécurité nationale et l'indépendance économique.

L'antimoine - utilisé dans les munitions, les batteries, les retardateurs de flamme et les composés de qualité militaire - a été signalé par les responsables de la défense comme une vulnérabilité de la base industrielle américaine.

"Il est extrêmement important pour tous nos employés de jouer un rôle aussi stratégique dans le renforcement de la capacité de défense de notre pays", a déclaré Gary C. Evans, directrice générale de l'USAC, dans un communiqué.

USAC, qui exploite les deux seules fonderies d'antimoine d'Amérique du Nord, est en mesure de commencer à livrer immédiatement à partir de ses installations nationales, la première commande étant attendue cette semaine, a déclaré l'entreprise.

Le contrat fait suite à des mois de négociations et s'appuie sur un partenariat croissant entre USAC et le ministère de la Défense qui s'est accéléré à la fin de l'année 2024.