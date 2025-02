URW: vers une baisse du bénéfice en 2025, le titre recule information fournie par Cercle Finance • 13/02/2025 à 09:29









(CercleFinance.com) - Unibail-Rodamco-Westfield a déclaré jeudi tabler sur une baisse de son bénéfice par action de l'ordre de 5% cette année, un repli que le groupe d'immobilier commercial explique par ses cessions d'actifs.



L'exploitant de centres commerciaux a fourni ce matin une prévision de résultat net récurrent ajusté par action (RNRAPA) comprise entre 9,30 euros et 9,50 euros pour l'exercice 2025.



A titre de comparaison, URW a dégagé en 2024 un RNRAPA supérieur aux prévisions, en progression de 2,4% à 9,85 euros, grâce notamment à l'effet positif des Jeux Olympiques.



A la Bourse de Paris, le titre perdait 0,9% jeudi matin dans les premières transactions dans le sillage de ces annonces.



Le groupe précise avoir réalisé pour 1,6 milliard d'euros de cessions d'actifs l'an dernier, ce qui lui a permis d'améliorer son ratio d'endettement de 100 points de base, à 40,8%, un plus bas depuis 2019.



'Ces quatre dernières années, avec 6,4 milliards d'euros de cessions d'actifs en Europe et aux Etats-Unis, nous avons restructuré notre portefeuille, significativement réduit notre dette, tout en améliorant la performance de nos opérations, et ainsi profondément modifié notre profil de risque', explique-t-il dans un communiqué.



Unibail indique qu'il compte proposer à ses actionnaires une augmentation de 40% de la distribution en numéraire à 3,50 euros par action.



Le groupe prévoit de partager ses plans de croissance future lors d'une journée d'investisseurs devant se tenir le 14 mai prochain.





Valeurs associées UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 81,36 EUR Euronext Paris -1,14%