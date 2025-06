URW: va développer des recharges pour VE avec Engie information fournie par Cercle Finance • 05/06/2025 à 09:41









(CercleFinance.com) - Unibail-Rodamco-Westfield (URW) et Engie (via sa filiale recharge électrique Engie Vianeo) vont créer une nouvelle société codétenue pour développer des recharges pour véhicules électriques.



La société réalisera le financement, la conception, le raccordement, l'installation et l'exploitation de bornes de recharge rapide et ultra rapide pour véhicules électriques.



Dans le cadre de ce partenariat, des bornes de recharge rapide de 50 kW et ultra-rapide de 400 kW seront installées dans 12 centres commerciaux du Groupe URW en France.



Les travaux d'installation sur les sites vont débuter à l'été 2025. Les premières mises en service sont fixées à septembre 2025.



Bruno Donjon de Saint Martin, Directeur général des opérations Europe du Sud d'URW, déclare : ' Je suis très fier de ce partenariat avec Engie, qui permettra de proposer un service supplémentaire et de qualité à nos clients, et qui, en facilitant l'utilisation des véhicules électriques, contribuera à atteindre notre objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre liées au transport des visiteurs de 40 % d'ici 2030 '.





