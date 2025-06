URW: un litige réglé à l'amiable en Suède information fournie par Cercle Finance • 23/06/2025 à 12:06









(CercleFinance.com) - Le groupe de construction suédois Peab a annoncé lundi avoir conclu un accord en vue de mettre fin au différend qui l'opposait de longue date à Unibail-Rodamco-Westfield (URW) concernant le projet Mall of Scandinavia, situé à Stockholm.



Dans un communiqué, Peab souligne que le règlement à l'amiable prévoit le versement par URW d'un montant d'un milliard de couronnes suédoises (environ 87 millions d'euros).



En 2023, un tribunal arbitral avait donné raison à Peab, en reconnaissant son droit à une compensation pour des surcoûts engendrés par d'importantes modifications du projet lors de sa phase de réalisation.



Le jugement incluait également des pénalités de retard s'élevant à 390 millions de couronnes suédoises.



URW avait cependant contesté cette décision devant une Cour d'appel, qui avait confirmé l'essentiel des conclusions arbitrales, notamment le droit à indemnisation de Peab, mais annulé les demandes de dommages-intérêts.



Faute de paiement, Peab s'était résigné à engager une procédure de faillite afin d'obtenir les sommes dues Rodamco Projekt AB.



L'accord à l'amiable met fin à toutes les procédures en cours, solde définitivement le contrat et éteint toute réclamation réciproque, y compris au titre des garanties.



Ouvert en 2015, le centre Westfield Mall of Scandinavia est le plus grand de Scandinavie.





Valeurs associées UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 80,9200 EUR Euronext Paris -0,32%