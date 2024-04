URW: revenus en hausse au 1er trimestre portés par l'effet JO

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

Le groupe immobilier Unibail-Rodamco-Westfield (URW) a dégagé au premier trimestre un chiffre d'affaires en hausse de 3,7%, à 942,8 millions d'euros, porté par son activité d'exploitant de palais des congrès qui accueilleront des épreuves olympiques.

La foncière franco-néerlandaise confirme ses objectifs financiers pour 2024, soit un résultat net récurrent compris entre 9,65 et 9,80 euros par action.

L'activité d'exploitant de palais des congrès d'URW bénéficie à plein de l'effet des Jeux olympiques et paralympiques de Paris-2024. Au premier trimestre, elle a vu ses revenus bondir de 53,6% à 117,2 millions d'euros.

Plusieurs épreuves auront en effet lieu dans les parcs des expositions de sa filiale Viparis, en région parisienne: boxe et pentathlon moderne à Villepinte, volley, tennis de table et para-tennis de table, handball, haltérophilie, boccia et goalball Porte de Versailles.

Le palais des congrès de la Porte Maillot abritera en outre le principal centre de presse.

Sa principale activité, l'exploitation de centres commerciaux, a dégagé des revenus en légère hausse, de 1,1%, porté par une augmentation du chiffre d'affaires de ses commerçants (+5,5%) et de la fréquentation dans ses centres (+3,9%).

Et la vacance s'établit à 5,7%, en-dessous de sa valeur un an auparavant mais légèrement en hausse par rapport au dernier trimestre 2023.

Les revenus sont au contraire amputés par les cessions de centres commerciaux du groupe, qui s'est engagé à une cure d'amaigrissement pour réduire sa dette.

Il indique être en discussions en vue de la cession de "plus de 1,2 milliard d'euros d'actifs", sans préciser de calendrier pour la "réduction radicale de son exposition financière" au marché américain, promise depuis des années et régulièrement reportée du fait de conditions de marché défavorables.

Son activité de foncière de bureaux, incluant notamment la tour Trinity à la Défense, a vu ses revenus augmenter de 17,4%, à 33,3 millions d'euros, le groupe se félicitant de l'avoir intégralement louée.